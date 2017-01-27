27 января 2017 г.
последняя новость: 10:39
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:22 Задержан подозреваемый в убийстве гражданина Эритреи
10:15 Либерман провел переговоры с новым министром обороны США
10:10 В больнице "Зив" умер ребенок, госпитализированный два дня назад
08:36 Зимний шторм в Израиле: уточненный прогноз на "снежный шаббат"
08:34 В Хайфе найдено тело молодого человека со следами насилия
07:57 Названо имя водителя автобуса, погибшего в результате ДТП около Ариэля
06:16 Прогноз погоды на 27 января: холодно, дожди, снегопад в горах на севере, шторм
02:31 Автобус скатился под откос недалеко от Ариэля: есть погибшие и раненые
22:35 В посольстве США в Тель-Авиве начался капитальный ремонт
20:44 В результате аварии в Иорданской долине пострадали семь человек
В Израиле

В больнице "Зив" умер ребенок, госпитализированный два дня назад

время публикации: 10:10 | последнее обновление: 10:10 блог версия для печати фото
В больнице "Зив" умер ребенок, госпитализированный два дня назад

Как стало известно 27 января, в больнице "Зив" в Цфате скончался ребенок, госпитализированный 25 января. Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что ребенку был год и два месяца.

Ребенок, вероятно, страдал от тяжелого инфекционного заболевания. У него была очень высокая температура, судороги, малыш был без сознания, и его пришлось подключить к аппарату искусственного дыхания. Врачи два дня боролись за его жизнь, но, несмотря на их усилия, он скончался.

Медики решили поместить в карантин других детей в больнице "Зив", которые могли контактировать с умершим ребенком.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 января 2017 г.
Умерла женщина, которую сбил полицейский автомобиль
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 января 2017 г.
В Негеве умерла четырехмесячная девочка
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 января 2017 г.
Умер майор ЦАХАЛа Хагай Бен-Ари, раненный во время операции "Нерушимая скала"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 декабря 2016 г.
В больнице "А-Эмек" умерла 80-летняя женщина, пострадавшая при пожаре







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 27 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017