В больнице "Зив" умер ребенок, госпитализированный два дня назад

Как стало известно 27 января, в больнице "Зив" в Цфате скончался ребенок, госпитализированный 25 января. Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что ребенку был год и два месяца.

Ребенок, вероятно, страдал от тяжелого инфекционного заболевания. У него была очень высокая температура, судороги, малыш был без сознания, и его пришлось подключить к аппарату искусственного дыхания. Врачи два дня боролись за его жизнь, но, несмотря на их усилия, он скончался.

Медики решили поместить в карантин других детей в больнице "Зив", которые могли контактировать с умершим ребенком.