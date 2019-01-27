Переговоры левоцентристов: Ашкенази требует от Ганца и Лапида объединиться

Яир Лапид, Бени Ганц и Габи Ашкенази продолжают переговоры о возможном формировании совместного списка для участия в выборах в Кнессет 21-го созыва.

Об этом в минувшие выходные сообщили каналы "Кешет" и "Кан 11". Согласно опубликованной ими информации, Ашкенази хочет принять участие в выборах, однако его условием является договоренность об объединении между Лапидом и Ганцем. Ашкенази готов занять третье место в общем списке.

В окружении бывшего начальника генштаба редакции NEWSru.co.il отказались комментировать эту информацию, заявив следующее: "Ашкенази всегда был человеком, который стремится к единству. Естественно, что он не хочет вносить дополнительный раскол".

Договоренность между Ганцем и Лапидом пока не достигнута, в том числе из-за дискуссии о том, кто займет первое место в предвыборном списке. При этом и Лапид, и Ганц продолжают попытки привлечь Габи Ашкенази в "Еш Атид" и в "Хосэн ле-Исраэль".

Одновременно Ганц ведет переговоры с главой списка ТЭЛЕМ Моше Яалоном, и, по сообщениям, опубликованным в СМИ, они близки к соглашению об объединении. Главным препятствием на пути к достижению договоренностей является требование Яалона ни при каких обстоятельствах не присоединяться к правительству Нетаниягу, если такое будет создано. В настоящий момент, Ганц отказывается взять на себя такое обязательство.

Еще одной фигурой, с которой ведут переговоры лидеры левоцентристов, является глава "Гешер" Орли Леви-Абукасис. Однако она не может заключать союз с партиями, которые были представлены в Кнессете 20-го созыва, так как откололась от НДИ, не получив согласия фракции, в составе которой была избрана.

Ганц категорически не заинтересован ни в союзе с партией "Авода", ни в союзе с партией "А-Тнуа", поскольку в обществе эти партии считаются левыми.

29 января Ганц проведет презентацию своей партии "Хосэн ле-Исраэль". Ожидается, что он будет позиционировать себя, как политик, ориентированный на сферу безопасности, но готовый к переговорам с палестинской администрацией.

В политической системе полагают, что в итоге будет сформирован блок левоцентристских партий, однако это произойдет не раньше второй недели февраля. Напомним, что предвыборные списки должны быть поданы в Центризбирком не позднее 21 февраля.

Накануне глава правой партии ЦАЛАШ Нафтали Беннет подверг критике Бени Ганца. "Он хороший человек, но его готовность ограничиться ничьей в противостоянии с противником, несет угрозу безопасности государства", – заявил он в интервью программе "Встречи с прессой" на канале "Кешет".

В партии "Хосэн ле-Исраэль" заявили в ответ: "Будет лучше, если люди, которые соглашаются на передачу денег ХАМАСу в Газе, будут сидеть молча". Из ЦАЛАШ передали: "Будет лучше, если генерал "Ничья", который дорожит жизнями врагов больше, чем жизнями солдат бригады "Голани", продолжит писать в социальных сетях, так как побеждать на войне он не умеет".