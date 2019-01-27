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В Израиле

Израильские спасатели вылетели на место обрушения дамбы в Бразилии

время публикации: 10:52 | последнее обновление: 11:24 блог версия для печати фото
Израильские спасатели вылетели на место обрушения дамбы в Бразилии
Израильские спасатели вылетели на место обрушения дамбы в Бразилии
Израильские спасатели вылетели на место обрушения дамбы в Бразилии
ВСЕ ФОТО

Утром в воскресенье, 27 января, около 130 военнослужащих ЦАХАЛа спецрейсом авиакомпании "Эль-Аль" вылетели из международного аэропорта имени Бен Гуриона в Бразилию для участия в поисково-спасательной операции в связи с катастрофой, вызванной обрушением дамбы в районе бразильского Белу-Оризонти, сообщает пресс-служба израильской армии.

В составе израильской группы есть военные инженеры, врачи, бойцы спасательных и пожарных подразделений. Кроме того, в группу входят представители министерства иностранных дел Израиля, включая посла Израиля в Бразилии Йоси Шели. Возглавляет делегацию Командир спасательного подразделения в Управлении тылом полковник Голан Вах.

Израильские военные везут в Бразилию оборудование для поиска людей по сигналам сотовых телефонов, специальные радарные системы и беспилотные летательные аппараты, а также медицинское оборудование и медикаменты.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что в ноябре 2018 года спасательные подразделения Управления тылом израильской армии получили сертификат Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (INSARAG), действующей в разных странах мира под эгидой ООН. Экспедиция в Бразилию стала первой для израильтян после прохождения сертификации.

Напомним, что в пятницу, 25 января, обрушение дамбы в районе железнорудной шахты Фейжайо в бразильском штате Минас-Гейрас привело к образованию селевого потока, накрывшего сотни шахтеров и административных работников. Также пострадали сельское сообщество Вила Фортеко и отель. На данный момент известно о не менее 40 погибших, и примерно 300 человек считаются пропавшими без вести.



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