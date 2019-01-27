Бывший генинспектор полиции Рони Альшейх: "Трудно представить, что Нетаниягу не будет обвинен во взяточничестве"

Вечером в воскресенье, 27 января, бывший генеральный инспектор полиции Рони Альшейх выступил на конференции Института стратегических исследований.

Отвечая на вопросы журналиста Уди Сегаля, Альшейх рассказал о том, как проходило следствие по делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу. "В конечном счете, я затрудняюсь представить себе ситуацию, при которой Нетаниягу не будет предъявлено обвинение во взяточничестве", - заявил Альшейх. Он отметил, что следствие проводилось профессионально в сопровождении прокуратуры и пришло к выводу о том, что есть доказательная база, оправдывающая подачу обвинения. "Юридический комментарий – то есть ответ на вопрос, о каком конкретно параграфе уголовного права идет речь – будет давать тот, в чьей компетенции этот вопрос находится, иными словами суд", - заявил бывший генинспектор полиции.

По его словам, на протяжении всего следствия, полиция игнорировала помехи извне. "Когда ты принимаешь решение следовать исключительно государственным интересам, ты в состоянии нейтрализовать побочные эффекты", - пояснил Альшейх. Он вновь заявил, что частных сыщиков направляли собирать информацию о следователях, работавших по делам Нетаниягу.

Рони Альшейх категорически отверг обвинения в адрес полиции по поводу утечек информации. "Я могу вам рассказать, что очень часто фигуранты дела, которые не могут общаться между собой в период расследования, так как это является созданием помех следствию, передают информацию своим адвокатам, те в прессу, и так создается коммуникация между подозреваемыми", - заявил Альшейх.

По мнению бывшего генинспектора полиции, юридический советник правительства примет решение по делам премьер-министра, опираясь исключительно на юридические аспекты. "У меня нет ни тени сомнений в том, что в итоге решающее значение будут иметь улики, а не все остальное", - сказал Рони Альшейх.

В ответ из пресс-службы "Ликуда" передали следующее: "Рони Альшейх сегодня вечером вновь повторяет лживый намек якобы глава правительства направил частных сыщиков следить за полицейскими. Если генинспектор полиции верит в такую конспиративную теорию, как можно рассчитывать на справедливый процесс? Неудивительно, что Альшейх присоединяется к давлению левых на юридического советника подать обвинительное заключение против Нетаниягу".

Полностью выступление бывшего генинспектора полиции можно увидеть здесь, начиная с тридцатой минуты.