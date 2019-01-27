Нетаниягу объявил о поддержке Хуана Гуаидо, лидера оппозиции Венесуэлы

В воскресенье, 27 января, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу объявил, что Иерусалим поддерживает Хуана Гуаидо, лидера оппозиции Венесуэлы, провозгласившего себя 23 января временным президентом страны.

В официальном "твиттере" Биньямина Нетаниягу, который также является главой министерства иностранных дел, опубликовано видеозаявление, посвященное позиции Израиля по этому вопросу. В 11-секундном видео Нетаниягу говорит: "Сегодня Израиль присоединяется к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и Европы. Я сегодня сообщаю, что мы признаем новое руководство в Венесуэле".

В течение пяти дней Израиль воздерживался от комментариев по поводу ситуации в Венесуэле. Обозреватели израильских СМИ высказывали предположение, что молчание Иерусалима объясняется опасениями, что любое вмешательство может навредить членам еврейской общины Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп объявил, что признает Гуаидо "переходным президентом". Смену венесуэльского режима к настоящему времени признали также Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.

ראש הממשלה בנימין נתניהו על המנהיגות החדשה בוונצואלה:

"ישראל מצטרפת היום לארה"ב, לקנדה, לרוב מדינות אמריקה הלטינית ולמדינות באירופה, ואני מודיע היום שאנחנו מכירים במנהיגות החדשה בוונצואלה״. pic.twitter.com/B0ap5S6xyM — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) 27 января 2019 г.

Россия отказалась признать Гуаидо. Западные СМИ сообщали, что в Венесуэлу прибыли контрактники из России для охраны Мадуро. В воскресенье, 27 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Испания, Франция, Германия и Великобритания заявили о готовности признать Гуаидо президентом, если в течение восьми дней не будет объявлено о проведении выборов в стране. Николас Мадуро, против которого восстали граждане страны, обвинил страны Евросоюза в потакании Вашингтону.

Издание El Universal написало, что глава министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на экстренном заседании СБ ООН отклонил требование о проведении досрочных выборов. Он заявил, что народ Венесуэлы сам будет решать, в какие сроки проводить выборы. Мадуро приветствовал речь главы МИДа, написав в своем "твиттере", что "Венесуэла выразила сильную, четкую и уважительную, свою правду миру".





