27 июля 2017 г.
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В Израиле

Возвращение мусульман на Храмовую гору сопровождается беспорядками

время публикации: 17:07 | последнее обновление: 17:30 блог версия для печати фото
Полиция Израиля уступила требованию иерусалимского Исламского совета (ВАКФ) и открыла ворота Баб-аль-Заарра
Полиция Израиля уступила требованию иерусалимского Исламского совета (ВАКФ) и открыла ворота Баб-аль-Заарра
Полиция Израиля уступила требованию иерусалимского Исламского совета (ВАКФ) и открыла ворота Баб-аль-Заарра

Полиция Израиля уступила требованию иерусалимского Исламского совета (ВАКФ) и открыла ворота Баб-аль-Заарра в мусульманском квартале Старого города.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что впервые после теракта тысячи мусульман поднялись на Храмовую гору, чтобы принять участие в дневной молитве в мечети Аль-Акса.

Согласно этому сообщению, многие мусульмане пришли на Храмовую гору с флагами ФАТХа. Они празднуют "победу над Израилем в войне за Аль-Аксу".

Рядом с Львиными воротами происходят столкновения между сотрудниками полиции и толпой мусульман. Телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что в ходе столкновений пострадали четверо мусульман. По данным "Красного полумесяца", что в районе Храмовой горы пострадали около 30 человек.

По информации сайта Ynet, после того, как тысячи мусульман поднялись на Храмовую гору, возле мечети Купол Скалы произошли столкновения между полицией и молящимися. Полиция была вынуждена применить шоковые гранаты.

Менее чем за час до начала дневной молитвы иерусалимский Исламский совет (ВАКФ) выдвинул Израилю новый ультиматум: члены совета потребовали открыть ворота в мусульманском квартале, угрожая в противном случае провести молитву за пределами Храмовой горы и продолжить акции протеста.

В ночь на 27 июля полиция полностью демонтировала все средства безопасности, которые были установлены у входа на Храмовую гору после совершенного там теракта.

Сотрудники правоохранительных органов разобрали мост, на котором были установлены камеры наблюдения, а также турникеты, вдоль которых стояли рамки металлодетекторов. Сами камеры и металлодетекторы были демонтированы в ночь на 25 июля - в соответствии с решением военно-политического кабинета.

Решение снять все системы, установленные после теракта, было принято под давлением ВАКФа и лидеров мусульманских общин в Иерусалиме. После того, как Израиль демонтировал камеры и металлодетекторы, главы ВАКФа заявили, что сделанного Израилем недостаточно и необходимо полностью вернуть ситуацию на Храмовой горе к той, что была там 14 июля.

После того, как стало известно, что Израиль выполнил требование ВАКФа, сотни мусульман собрались у Львиных ворот Старого города, а также на улицах арабских кварталов столицы и праздновали победу.

Утром 27 июля главный муфтий Иерусалима Мухаммад Хусейн объявил, что мусульмане могут вернуться на Храмовую гору. "Мы вернулись к той ситуации, которая была ранее", - сказал он.



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Четверг, 27 июля 2017 г.
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