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В Израиле

Верховный суд отложил опустошение хранилища аммиака в Хайфе до 18 сентября

время публикации: 14:50 | последнее обновление: 14:50 блог версия для печати фото
Верховный суд отложил опустошение хранилища аммиака в Хайфе до 18 сентября

В четверг, 27 июля, Верховый суд позволил отложить опустошение хранилища аммиака в Хайфе до 18 сентября. Между тем государство просило отсрочку до января 2018 года. В суде выразили надежду на то, что опасность, которая угрожает жителям Хайфы, будет устранена и будет найдено приемлемое решение для работников завода "Хайфа Химикалим".

Напомним, 28 мая Высший суд справедливости постановил, что хранилище аммиака в Хайфе должно быть опустошено до 31 июля. БАГАЦ также выдал компании "Хайфа Химикалим" одноразовое разрешение на заказ дополнительной партии аммиака объемом не более 11 тысяч тонн.

5 июня Верховный суд отменил это разрешение, так как компания признала, что не сможет выполнить выдвинутые ей условия.

13 июля мэрия Хайфы выпустила приказ о приостановке работы компании "Хайфа Химикалим". Приказ был выпущен после того, как выяснилось, что на территории предприятия было возведено несколько строений, без соответствующих разрешений на строительство.

После этого 1200 работников "Хайфа Химикалим" были отправлены в вынужденный отпуск.

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Четверг, 27 июля 2017 г.
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