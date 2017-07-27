Членам "грузинской банды" из Ашдода предъявят обвинение в шантаже

В четверг, 27 июля, будет предъявлено обвинение троим членам "грузинской банды", действовавшей в Ашдоде. Они подозреваются в шантаже с угрозами в отношении жителя города. Один из подозреваемых лишь недавно вышел из тюрьмы, сообщает пресс-служба полиции.

Трое подозреваемых, 25, 27 и 29 лет, был задержаны в течение последней недели. На допросах они воспользовалась правом хранить молчание. Тем не менее полиции удалось собрать доказательную базу, на основании которой будет подано обвинительное заключение.

По информации следствия, 18 июля члены банды прибыли в дом жителя Ашдода в то время, когда он находился там вместе со своей семьей, включая 8-летнего ребенка. Хозяин дома и подозреваемые вышли на балкон, где между ними состоялся разговор, во время которого один из членов банды пнул потерпевшего.

Супруга мужчины попросила "гостей" покинуть дом, но в ответ они сказали: "Ничего не произошло, мы друзья". Через короткое время подозреваемые ушли из квартиры.





