В преддверии пятничной молитвы ЦАХАЛ усиливает меры безопасности в Иудее и Самарии

В четверг, 27 июля, силы ЦАХАЛа начали подготовку к возможным беспорядкам во время пятничной молитвы после того, как на Храмовой горе были демонтированы средства безопасности.

Военные инженеры сделали земляные валы в районе Бейт-Лехема, а также усилили защитные сооружения на центральных трассах, опорных пунктах и местах, где обычно происходят беспорядки. Там были установлены бетонные заграждения.

Напомним, в ночь на 27 июля полиция полностью демонтировала все средства безопасности, которые были установлены у входа на Храмовую гору после теракта, совершенного там.

Решение снять все системы, установленные после теракта, было принято под давлением ВАКФа и лидеров мусульманских общин в Иерусалиме. После того, как

Израиль демонтировал камеры и металлодетекторы, главы ВАКФа заявили, что сделанного Израилем недостаточно и необходимо полностью вернуть ситуацию на Храмовой горе к той, что была там 14 июля.

После того, как стало известно, что Израиль выполнил требование ВАКФа, сотни мусульман собрались у Львиных ворот Старого города, а также на улицах арабских кварталов столицы и праздновали победу.

Между тем палестинские террористические организации ХАМАС, "Исламский джихад" и ФАТХ призвали своих сторонников в ближайшую пятницу, 28 июля, принять участие в "Дне гнева".