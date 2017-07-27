Женщина чуть не утонула в Мертвом море, она госпитализирована в тяжелом состоянии

В четверг, 27 июля, 50-летняя женщина чуть не утонула в Мертвом море у побережья возле отеля Herods. Она находится в тяжелом состоянии.

Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Женщина была погружена в искусственную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Это уже второе происшествие на пляжах Мертвого моря за текущий месяц. 2 июля специальный вертолет службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставил в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве женщину примерно 60 лет, которой стало плохо во время купания в Мертвом море в районе пляжей Эйн-Бокек. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.