В деревне Идна изъяты пистолет и патроны

Пистолет FN, обоймы и 80 патронов калибра 9 мм были изъяты бойцами МАГАВ в деревне Идна (к западу от Хеврона). Об этом в четверг, 27 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Оружие хранилось в двойной стене в спальне частного дома.

На месте был задержан подозреваемый - 40-летний араб. Полиция проверяет, использовалось ли обнаруженное оружие для совершения уголовных преступлений или терактов.

Минувшей ночью полицейские также изъяли кустарный автомат "Карло" в доме 27-летнего жителя арабской части Иерусалима. Подозреваемый был задержан.