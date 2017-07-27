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В деревне Идна изъяты пистолет и патроны

время публикации: 10:02 | последнее обновление: 10:21 блог версия для печати фото
В деревне Идна изъяты пистолет и патроны

Пистолет FN, обоймы и 80 патронов калибра 9 мм были изъяты бойцами МАГАВ в деревне Идна (к западу от Хеврона). Об этом в четверг, 27 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Оружие хранилось в двойной стене в спальне частного дома.

На месте был задержан подозреваемый - 40-летний араб. Полиция проверяет, использовалось ли обнаруженное оружие для совершения уголовных преступлений или терактов.

Минувшей ночью полицейские также изъяли кустарный автомат "Карло" в доме 27-летнего жителя арабской части Иерусалима. Подозреваемый был задержан.

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