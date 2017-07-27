На границе с Газой задержан араб, проникший в Израиль

В ночь на четверг, 27 июля, военнослужащие ЦАХАЛа задержали араба, который проник в Израиль с территории сектора Газы.

Задержанный пересек разделительный забор в южной части сектора, и вскоре после этого был задержан. При обыске у него не было обнаружено оружие.

Задержанный передан для следствия общей службе безопасности (ШАБАК). Военные предполагают, что араб проник в Израиль с целью поиска работы.

Портал Walla сообщает со ссылкой на источники в южном округе ЦАХАЛа, что нарушитель был задержан вскоре после проникновения на территорию Израиля.