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В Израиле

На границе с Газой задержан араб, проникший в Израиль

время публикации: 06:46 | последнее обновление: 06:46 блог версия для печати фото
На границе с Газой задержан араб, проникший в Израиль

В ночь на четверг, 27 июля, военнослужащие ЦАХАЛа задержали араба, который проник в Израиль с территории сектора Газы.

Задержанный пересек разделительный забор в южной части сектора, и вскоре после этого был задержан. При обыске у него не было обнаружено оружие.

Задержанный передан для следствия общей службе безопасности (ШАБАК). Военные предполагают, что араб проник в Израиль с целью поиска работы.

Портал Walla сообщает со ссылкой на источники в южном округе ЦАХАЛа, что нарушитель был задержан вскоре после проникновения на территорию Израиля.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 марта 2017 г.
На границе с Газой задержан араб, незаконно проникший на территорию Израиля







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Четверг, 27 июля 2017 г.
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