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В Израиле

Израильтяне получили из Германии прах близкого человека обычной бандеролью

время публикации: 16:48 | последнее обновление: 17:08 блог версия для печати фото
Израильтяне получили из Германии прах близкого человека обычной бандеролью

Более двух месяцев Андрей и Инна Щугов ждали прах близкого им человека из Германии, чтобы похоронить его в Израиле. На этой неделе они обнаружили, что крематорий отправил прах обычной почтой. Об этой истории рассказал 27 июля сайт "Мако".

"Мако" пишет, что Вера Щугов скончалась в доме престарелых в Германии. Ее дочь заплатила более двух тысяч евро компании, которая взялась организовать доставку праха и его захоронение в Израиле.

После двухмесячного ожидания дочь покойной, Инна, позвонила в крематорий в Германии и узнала, что прах отправлен обычной почтой и что бандероль ожидает ее в почтовом отделении в Тират-Кармеле.

По информации "Мако", посылка была адресована службе ритуальных услуг "Авив", которой родные покойной заплатили деньги за организацию похорон. Однако сотрудники почты заявили, что им было неизвестно, что находится в бандероли и не могли связаться с получателем, так как отправитель не указал его контактных данных.

В компании "Авив" сайту "Мако" заявили, что впервые столкнулись с такой ситуацией. По словам представителя компании, обычно они встречают урну с прахом в аэропорту, чтобы потом провести церемонию захоронения.



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