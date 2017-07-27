Израильтяне получили из Германии прах близкого человека обычной бандеролью

Более двух месяцев Андрей и Инна Щугов ждали прах близкого им человека из Германии, чтобы похоронить его в Израиле. На этой неделе они обнаружили, что крематорий отправил прах обычной почтой. Об этой истории рассказал 27 июля сайт "Мако".

"Мако" пишет, что Вера Щугов скончалась в доме престарелых в Германии. Ее дочь заплатила более двух тысяч евро компании, которая взялась организовать доставку праха и его захоронение в Израиле.

После двухмесячного ожидания дочь покойной, Инна, позвонила в крематорий в Германии и узнала, что прах отправлен обычной почтой и что бандероль ожидает ее в почтовом отделении в Тират-Кармеле.

По информации "Мако", посылка была адресована службе ритуальных услуг "Авив", которой родные покойной заплатили деньги за организацию похорон. Однако сотрудники почты заявили, что им было неизвестно, что находится в бандероли и не могли связаться с получателем, так как отправитель не указал его контактных данных.

В компании "Авив" сайту "Мако" заявили, что впервые столкнулись с такой ситуацией. По словам представителя компании, обычно они встречают урну с прахом в аэропорту, чтобы потом провести церемонию захоронения.





