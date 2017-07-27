Израиль согласился выполнить требования ВАКФа на Храмовой горе

В ночь на четверг, 27 июля, полиция полностью демонтировала все средства безопасности, которые были установлены у входа на Храмовую гору после теракта, совершенного там.

Сотрудники правоохранительных органов разобрали мост, котором были установлены камеры наблюдения, а также турникеты, вдоль которых стояли рамки металлодетекторов. Сами камеры и металлодетекторы были демонтированы в ночь на 25 июля в соответствии с решением военно-политического кабинета.

Решение снять все системы, установленные после теракта, было принято под давлением ВАКФа и лидеров мусульманских общин в Иерусалиме. После того, как Израиль демонтировал камеры и металлодетекторы, главы ВАКФа заявили, что сделанного Израилем недостаточно и необходимо полностью вернуть ситуацию на Храмовой горе к той, что была там 14 июля.

После того, как стало известно, что Израиль выполнил требование ВАКФа, сотни мусульман собрались у Львиных ворот Старого города, а также на улицах арабских кварталов столицы и праздновали победу.

В утренние часы главы ВАКФа и главы мусульман в Иерусалиме встретятся с главой ПНА Махмудом Аббасом для принятия решения о дальнейших шагах. Накануне организации ХАМАС, "Исламский джихад" и ФАТХ призвали своих сторонников в ближайшую пятницу, 28 июля, принять участие в "Дне гнева".

26 июля в канцелярии заместителя председателя ФАТХ Махмуда аль-Алюля состоялось заседание, на которое были приглашены представители различных палестинских фракций, включая членов военизированного крыла ФАТХ "Танзим".

Кроме того, на совещании присутствовали председатели региональных отделений ФАТХ в Иудее и Самарии. В итоговом заявлении участники этой встречи призвали в ближайшую пятницу проводить массовые молитвы в общественных местах, а также устраивать акции протеста против "израильской оккупации Палестины и мечети Аль-Аксы".

Ранее иерусалимский Исламский совет (ВАКФ), министерство по делам религий в Рамалле призвали жителей Самарии и Иудеи в ближайшую пятницу молиться не в мечетях, а на городских площадях "в знак протеста против нарушения Израилем статуса-кво на Храмовой горе".

К акциям протеста присоединилось молодежное крыло ФАТХ. Лидеры молодежного движения также заявили о своей поддержке решения Махмуда Аббаса прекратить все контакты с Израилем.

Вечером 26 июля король Иордании Абдалла II позвонил главе палестинской администрации Махмуду Аббасу, чтобы обсудить акции протеста, проходящие в Палестинской автономии и Восточном Иерусалиме. По информации 2-го канала ИТВ, иорданский монарх призвал Махмуда Аббаса приложить усилия для того, чтобы нормализовать ситуацию и успокоить мусульман. Он призвал Рамаллу "признать историческую и юридическую реальность нынешнего статуса Храмовой горы". В секторе Газы 26 июля состоялся "парад победы" группировки ХАМАС. Лидеры террористической группировки заявили, что им удалось одержать победу над сионистами "в бою за Аль-Аксу." Об этом сообщил 2-й канал израильского телевидения. В торжественном шествии, которое проводилось в городе Газа, приняли участие тысячи боевиков ХАМАС, включая боевые подразделения и милицию.

Вместе с тем лидеры ХАМАС призвали арабов, проживающих в Иудеи и Самарии, провести в ближайшую пятницу "День гнева", чтобы выразить протест против оккупации Иерусалима и предостеречь Израиль от других необдуманных шагов, которые ущемляют права мусульман.