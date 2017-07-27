Второй канал: Нетаниягу предложил передать автономии Вади Ара и аннексировать Гуш Эцион

Вечером в четверг, 27 июля, политический обозреватель Второго канала Амит Сегаль сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу обсуждал с представителями президента США Дональда Трампа возможность аннексии еврейских поселений, расположенных в Гуш Эционе в обмен на передачу Палестинской автономии Вади Ара.

Согласно опубликованной информации, 27 июля это предложение обсуждалось премьер-министром со специальным представителем президента США в регионе Джейсоном Гринблаттом и советником президента Трампа Джаредом Кушнером. Реакция американской стороны на эти предложения не публикуется.

Отметим, что предложение передать некоторые арабские населенные пункты Палестинской автономии в обмен на аннексию части Иудеи и Самарии является главным пунктом внешнеполитической платформы Авигдора Либермана и партии "Наш дом Израиль". Однако впервые подобное предложение исходит от премьер-министра.

Отметим, что в адрес Нетаниягу раздается немало критики в связи с его действиями в ходе кризиса вокруг Храмовой горы. По данным опроса, проведенного Вторым каналом ИТВ, 68% израильтян оценивают деятельность премьер-министра отрицательно, а 77% назвали решение снять металлодетекторы капитулянством.

В попытке противодействовать критике, которая звучит в основном со стороны правых, Биньямин Нетаниягу в последние дни выступил с рядом инициатив, которые должны вернуть ему симпатию сторонников. Так он распорядился не эвакуировать поселенцев, проникших в дом "Бейт Махпела" в Хевроне, заявил, что намерен добиваться закрытия офиса телеканала "Аль Джазира" в Израиле, высказался в поддержку смертной казни для террориста, убившего трех членом семьи Саломон в поселении Халамиш. Не исключено, что и предложение "обменять" Вади Ару на Гуш Эцион является еще одним пропагандистским шагом. Шансы на его реализацию являются призрачными.