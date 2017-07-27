Во время драки в Яффо убит 40-летний мужчина

В ночь на четверг, 27 июля, на площади А-Шаон в Старом Яффо произошла драка, в ходе которой было применено холодное оружие. В результате мужчина в возрасте примерно 40 лет получил ножевое ранение.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавшего в больницу "Вольфсон" в Холоне, однако, несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

Убийца скрылся с места преступления, в настоящее время сотрудники полиции ведут его поиск. Начато расследование инцидента.

Накануне вечером в приемное отделение больницы "Каплан" в Реховоте был доставлен 38-летний мужчина с тяжелым ножевым ранением. Известно, что он был ранен на бульваре Бней-Брит в Ашдоде. Пресс-служба полиции сообщила, что речь идет о криминальном происшествии.