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В Израиле

Во время драки в Яффо убит 40-летний мужчина

время публикации: 01:58 | последнее обновление: 02:04 блог версия для печати фото
Во время драки в Яффо убит 40-летний мужчина

В ночь на четверг, 27 июля, на площади А-Шаон в Старом Яффо произошла драка, в ходе которой было применено холодное оружие. В результате мужчина в возрасте примерно 40 лет получил ножевое ранение.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавшего в больницу "Вольфсон" в Холоне, однако, несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

Убийца скрылся с места преступления, в настоящее время сотрудники полиции ведут его поиск. Начато расследование инцидента.

Накануне вечером в приемное отделение больницы "Каплан" в Реховоте был доставлен 38-летний мужчина с тяжелым ножевым ранением. Известно, что он был ранен на бульваре Бней-Брит в Ашдоде. Пресс-служба полиции сообщила, что речь идет о криминальном происшествии.

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