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В Израиле

Полиция допросила охранника посольства, застрелившего двух иорданцев

время публикации: 22:06 | последнее обновление: 22:11 блог версия для печати фото
Полиция допросила охранника посольства, застрелившего двух иорданцев
Эйнат Шлайн, Биньямин Нетаниягу и Зив на встрече в Иерусалиме. 25 июля 2017 года
Полиция допросила охранника посольства, застрелившего двух иорданцев

В четверг, 27 июля, в соответствии с обещанием, которое дал Израиль властям Иордании, следователи впервые допросили охранника посольства Израиля в Аммане, застрелившего двух иорданцев.

Расследованием занимаются полиция Израиля, ШАБАК, отдел безопасности МИДа. За расследованием лично наблюдают юридический советник правительства Авихай Мандельблит и госпрокурор Шай Ницан.

2-й канал ИТВ сообщил, что в ходе беседы со следователями охранник утверждал, что нападение на него было совершенно на почве национальной ненависти. По его словам, не было никакого конфликта, который бы предшествовал нападению и о котором сообщали иорданские СМИ. Израильтянин утверждает, что иорданский рабочий понял, что перед ним израильтянин, и поэтому атаковал его.

Таким образом, охранник утверждает, что речь идет о теракте.

Сайт Ynet, в свою очередь пишет, что вопреки сообщениям в иорданских СМИ Израиль не обещал, что охранник предстанет перед судом, но пообещал, что будет проведено всестороннее расследование инцидента.

Результаты допроса Израиль передаст властям Хашимитского королевства в соответствии с Венской конвенцией.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявлял, что инцидент, произошедший в комплексе израильского посольства в Аммане, является уголовным. По словам Сафади, в Израиле пытаются сделать вид, что посольство было в осаде, но на самом деле израильское празднование освобождения посла и подозреваемого в убийстве является абсурдом.

27 июля иорданская газета "Аль-Рад", сообщила со ссылкой на информированные источники, что посол Израиля Эйнат Шлайн не сможет вернуться в Амман, пока Иордания не получит гарантий, что охранника отдадут под суд.

23 июля в жилом комплексе при посольстве Израиля в Аммане произошел инцидент, ходе которого были застрелены два гражданина Иордании. Согласно опубликованной информации, иорданский рабочий, который привез мебель, ударил отверткой израильского охранника. Сотрудник посольства несколько раз выстрелил в нападавшего, убив его. Одним из выстрелов был случайно убит владелец квартиры.

В течение суток руководство Израиля и ШАБАК вели переговоры с Иорданией с тем, чтобы эвакуировать всех сотрудников посольства. 24 июля, около полуночи, сотрудники дипмиссии вернулись из Иордании в Израиль.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 июля 2017 г.
"Аль-Рад": Иордания отказалась возвращать израильского посла
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 июля 2017 г.
Отец Зхарии аль-Джавабде: "Он отдал жизнь, чтобы убрать металлодетекторы"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 июля 2017 г.
Глава МИД Иордании: "Произошедшее в посольстве Израиля – уголовный инцидент"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июля 2017 г.
Полиция допросит охранника посольства в Аммане и передаст результаты Иордании
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июля 2017 г.
Премьер-министр Нетаниягу встретился с послом в Иордании и с охранником
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июля 2017 г.
Сотрудники посольства в Аммане вернулись в Израиль







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Четверг, 27 июля 2017 г.
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