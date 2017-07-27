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В Израиле

На юге страны обнаружены теплицы с 2800 саженцами конопли

время публикации: 11:46 | последнее обновление: 11:46 блог версия для печати фото
На юге страны обнаружены теплицы с 2800 саженцами конопли

В среду, 26 июля, сотрудники полиции обнаружили на юге страны две теплицы с 2800 саженцами конопли. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Одна из теплиц находилась в частном хозяйстве в мошаве Шахар в региональном совете Лахиш. В ней были обнаружены 400 саженцев конопли общей массой 25 килограмм. На месте был задержан 50-летний владелец хозяйства.

Вторая теплица располагалась на плантации хурмы в районе поселения Беэр-Ганим. Там были обнаружены 2400 саженцев конопли общей массой 870 килограмм. Часть из них уже была готова к сбору урожая.

При этом саженцы конопли росли между деревьями хурмы, и для их полива использовалась вода для сельского хозяйства. Плантация была обнаружена благодаря летчику, который заметил подозрительные насаждения и сообщил об этом в полицию.

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