Лапид призвал правительство признать независимый Курдистан и геноцид армян

Глава партии "Еш Атид" Яир Лапид раскритковал реакцию правительства Израиля на нападки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, призвав прекратить унижаться перед турками.

По словам Лапида, пришла пора осознать, что дружба с Турцией осталась в прошлом и ее уже не восстановить, поэтому надо дать понять, что "мы не будем позволять бить себя, а потом возвращаться за добавкой".

Политик призвал начать наконец делать то, от чего Израиль отказывался, чтобы не портить отношения с Турцией – признать геноцид армянского народа и право курдов на независимое государство.

Он также призвал забыть о планах строительства газопровода в Турцию: "Израиль не может позволить себе зависеть от враждебного государства".

Отметим, что накануне министерство иностранных дел Израиля опубликовало заявление с ответом на нападки со стороны Эрдогана.

"Османская империя осталась в далеком прошлом. Смешно слушать от страны, оккупировавшей северную часть Кипра, жестоко подавляющей курдское меньшинство и бросающей за решетку журналистов, нравоучения Израилю – единственному настоящему демократическому государству в регионе", - говорится в заявлении.