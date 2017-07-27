Нетаниягу распорядился усилить полицию Иерусалима подразделениями МАГАВ

Пресс-служба главы правительства сообщила, что после консультаций с министрами обороны и внутренней безопасности Биньямин Нетаниягу распорядился усилить полицию Иерусалима подразделениями пограничной полиции.

В сообщении говорится, что решение было принято на фоне сложной ситуации в области безопасности и событиями на Храмовой горе.

27 июля после того, как Израиль полностью демонтировала все средства безопасности, которые были установлены у входа на Храмовую гору, ВАКФ выдвинул дополнительный ультиматум, потребовав открыть ворота в мусульманском квартале Старого города. Израиль выполнил и это требование.

После 16:00 мусульмане начали подниматься на Храмовую гору. В это же время возобновились столкновения между мусульманами и полицией на Храмовой горе и в Старом городе. Полиция применила спецсредства для разгона демонстраций.

По данным "Красного полумесяца", в ходе столкновений были ранены 95 арабов.

По данным пресс-службы полиции, на Храмовой горе камнем, брошенным кем-то из участников беспорядков, был легко ранен сотрудник правоохранительных органов.