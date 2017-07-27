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В Израиле

Мать террориста, убившего трех членов семьи Саломон, обвиняется в подстрекательстве

время публикации: 18:13 | последнее обновление: 18:13 блог версия для печати фото
Мать террориста, убившего трех членов семьи Саломон, обвиняется в подстрекательстве

В военный суд в Иудее подано обвинительное заключение против матери террориста, убившего членов семьи Саломон в поселении Халамиш.

Мать Умара аль-Абада, Абтасам, обвиняется в подстрекательстве. На следующий день после теракта в интервью арабским СМИ она поддержала действия сына и призвала к убийству евреев.

Теракт в поселении Халамиш, расположенном возле Рамаллы, был совершен 21 июля. Вооруженный ножом араб проник в один из жилых домов, где в этот момент находились гости.

В результате теракта погибли 70-летний Йосеф Саломон, а также его дети Хая (46) и Эльад (35). Его супруга, Това Саломон, получила тяжелые ранения.

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