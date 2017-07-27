Менее чем за час до начала дневной молитвы стало известно, что Иерусалимский Исламский совет (ВАКФ) выдвинул новый ультиматум Израилю. Члены совета потребовали открыть ворота Баб-аль-Заарра - находящиеся в мусульманском квартале Старого города.

Члены совета предупредили: если их требование не будет выполнено, молитва будет проводиться за пределами Храмовой горы, а акции протеста мусульман продолжатся.

Ранее сайт Nana10 сообщил, что в 16:30, впервые после того, как Израиль выполнил все требования ВАКФ, в мечети Аль-Акса должна состояться молитва. Однако еще днем полиция ознакомила членов исламского совета со списком лиц, которые не будут допущены на Храмовую гору. В том числе, в список были включены охранники ВАКФа.





