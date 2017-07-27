Биньямин Нетаниягу высказался в поддержку смертного приговора для террористов

В четверг, 27 июля, Биньямин и Сара Нетаниягу посетили семью Саломон в Эльаде, чтобы выразить им соболезнования в связи с гибелью близких в результате теракта в Халамише.

Онлайн-СМИ, в том числе Walla News, "Аруц 7", Nana10, сообщили, что в ходе беседы с родными погибших глава правительства высказался в поддержку смертной казни для террориста, совершившего нападение в Халамише.

Глава правительства отметил, что пришло время воспользоваться соответствующей статьей закона. "Пришло время применить смертную казнь для террористов. Это закреплено законом, необходимо единогласное решение судей, но они также хотят знать позицию правительства. Моя позиция как премьер-министра - в таком случае, когда речь идет о таком гнусном убийце, его нужно казнить. Нужно, чтобы он больше не улыбался", - цитирует главу правительства его пресс-служба.

Теракт в поселении Халамиш, расположенном возле Рамаллы, был совершен 21 июля. Вооруженный ножом араб проник в один из жилых домов, где в этот момент находились гости. В результате теракта погибли 70-летний Йосеф Саломон, а также его дети Хая (46) и Эльад (35). Его супруга, Това Саломон, получила тяжелые ранения.

- Смертная казнь в Израиле: история вопроса



За всю историю государства Израиль смертный приговор был приведен в исполнение дважды – один раз в 1948 году, когда военно-полевой суд во время Войны за независимость приговорил к высшей мере капитана Меира Тувианского, признанного виновным в измене. Приговор был приведен в исполнение шестью солдатами бригады "Арэль". Исполнители не знали, кого и за что они расстреляли. Впоследствии Тувианский был полностью реабилитирован.

В ночь на 1 июня 1962 года в тюрьме Рамле был приведен в исполнении смертный приговор Адольфу Эйхману. По воле жребия, исполнителем казни через повешение стал один из тюремных надзирателей, выходец из Йемена Шалом Нагар. В течение нескольких последующих лет Нагар страдал посттравматическим синдромом, потом вернулся в лоно религии и стал резником (шойхетом). В 1988 году, когда в Израиле приговорили к смерти Ивана Демьянюка (приговор впоследствии был отменен), к Нагару обратились снова. "Я уже совершил одну мицву, пусть это сделает кто-то другой. Я что, нанялся?" – заявил тогда Нагар.





