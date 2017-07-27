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Прогноз погоды на 27 июля: солнечно и очень жарко

время публикации: 05:02 | последнее обновление: 05:03 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 27 июля: солнечно и очень жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 27 июля, сохранится солнечная и жаркая погода. Температура воздуха без существенных изменений, в горных и внутренних районах – выше среднесезонной. На побережье высокая влажность.

В Иерусалиме – 22-34 градуса, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 25-31, в Эйлате – 29-43. В Беэр-Шеве – 24-37, в Мицпе-Рамоне – 22-35, на побережье Мертвого моря – 32-42, в Ашкелоне – 27-30, в Ариэле – 22-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-41, на Голанских высотах – 20-37.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – также западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива –северный (до 30 км/ч).

В пятницу температура понизится до уровня, соответствующего среднесезонной. В субботу – дальнейшее небольшое понижение температуры. В воскресенье ожидается повышение температуры.

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Четверг, 27 июля 2017 г.
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