В Умм эль-Фахме похоронены террористы, совершившие нападение на Храмовой горе

В ночь на четверг, 27 июля, в Умм эль-Фахме состоялись похороны трех террористов, убивших 14 июля полицейских на Храмовой горе в Иерусалиме.

В церемонии похорон приняли тысячи жителей арабских населенных пунктов, а также лидеры северного крыла "Исламского движения" в Израиле. Участники церемонии похорон поднимали флаги ООП, стреляли в воздух и скандировали антиизраильские лозунги. Молитву на могилах террористов произнес глава северного крыла "Исламского движения" шейх Раед Салах. На могилах террористов написано "Здесь, в оккупированном Умм эль-Фахме, похоронены шахиды".

Церемония похорон проходила вскоре после четырех часов утра, и вокруг Умм эль-Фахма были сконцентрированы крупные силы полиции и пограничников. Тела террористов были переданы семьям в соответствии с решением БАГАЦа.

Высший суд справедливости постановил, что полиция обязана предупредить родственников за два часа до передачи тел. При этом семьи получили право определять время и место похорон. Суд отказался также ограничить число участников похоронной процессии.

В решении суда говорится, что государству не удалось обосновать зависимость выдачи тел от взятия родственниками обязательства не нарушать во время похорон наложенные на них ограничения.

Депутат Кнессета Одед Форер (НДИ) заявил, комментируя события в Умм эль-Фахме: "Жители города в очередной раз продемонстрировали нам, что их верность ХАМАС выше верности государству, гражданами которого они являются. Я призываю всех воздержаться от покупок в этом городе и от визитов там".

Теракт на Храмовой горе произошел 14 июля. Трое террористов, пришедших на Храмовую гору, открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего попытались скрыться в одной из мечетей. Бойцы сил безопасности в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два самодельных пистолета-пулемета "Карл Густав" и еще один пистолет.





