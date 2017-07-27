Полиция рекомендовала судить мэра Кфар-Сабы Иегуду Бен-Хамо

В четверг, 27 июля, полиция сообщила об окончании расследования, которое велось в отношении мэра Кфар-Сабы Иегуды Бен-Хамо.

Полиция сообщила, что в рамках расследования была собрана достаточная доказательная база для предъявления Бен-Хамо обвинений в коррупции, мошенничестве, злоупотреблении общественным доверием и других нарушениях.

Расследование было начато в феврале этого года. Вместе с мэром были задержаны несколько чиновников муниципалитета, а также лица, имевшие экономические интересы в городе.