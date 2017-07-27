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В Израиле

Глава правительства встал на защиту ШАБАКа и его главы Надава Аргамана

время публикации: 20:50 | последнее обновление: 20:55 блог версия для печати фото
Глава правительства встал на защиту ШАБАКа и его главы Надава Аргамана

Глава парламентской оппозиции Давид Битан в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" обвинил главу ШАБАК "в трусости" после того, как тот сказал, что сотрудники служб безопасности хотят живыми вернуться домой.

Высказывания Давида Битана процитировал сайт NRG. Он отметил, что у главы правительства Биньямина Нетаниягу не было возможности оставить металлодетекторы на Храмовой горе, поскольку подобные решения не принимаются единолично. Кроме того, на принятие решений повлиял кризис в отношениях с Иорданией.

При этом глава парламентской коалиции Давид Битан обвинил ШАБАК в том, что его специалисты не смогли предложить иную стратегию разрешения конфликтной ситуации вокруг Храмовой горы.

После этих высказываний Битана канцелярия главы правительства разослала во все израильские СМИ заявление, в котором осуждаются нападки на ШАБАК. "Общая служба безопасности – одна из лучших контрразведок в мире, являющаяся ведущей на фронтах борьбы с терроризмом. Благодаря многочисленным превентивным действиям ШАБАКа, за последние годы были спасены жизни многих израильтян. Позиция ШАБАКа, представляемая политическому эшелону, основана на разведывательной информации, оценке и стратегическом анализе в различных сферах", - говорится в заявлении. Кроме того, пресс-служба сообщила, что премьер-министр Нетаниягу выразил свою поддержку главе ШАБАКа Надаву Аргаману и его подчиненным, и он не приемлет нападок на них.

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