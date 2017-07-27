Жительницу Тель-Авива задержали за сексуальные домогательства к полицейскому

Жительница Тель-Авива Шани Шахам была задержана в среду, 26 июля, за сексуальные домогательства к полицейскому после того, как, по словам девушки, она лишь слегка прикоснулась к его плечу. Об этом сообщает сайт Nana10.

Инцидент произошел утром, когда Шани вышла из дома, чтобы ехать на работу. Возле своей машины она увидела полицейского, который выписывал ей штраф за парковку в неположенном месте. Через 20 минут ожидания девушка поняла, что опаздывает на работу и обратилась к сотруднику правоохранительных органов с просьбой закончить эту процедуру позже. При этом она положила руку на плечо полицейскому.

"В этот момент он просто растерялся, - рассказывает Шани. – Он заорал, чтобы я села в полицейскую машину, и обвинил меня в сексуальных домогательствах и угрозах полицейскому".

Шани забрали в полицейский участок, а через несколько часов вызвали на допрос, где сообщили, что собираются завести на нее дело. В результате девушку освободили без открытия дела.

"Легкость, с которой задерживают человека за сексуальные домогательства, лишь показывает, насколько полицейский, призванный защищать общество, не понимает значение таких серьезных слов как "сексуальное домогательство", - возмущается Шани.

В полиции заявили, что после того, как Шани подошла к полицейскому и увидела, что он намерен выписать ей штраф, она стала мешать ему выполнять служебные обязанности и даже несколько раз хлопнула его по плечу. "Кроме того, она подчеркнула, что является видной журналисткой и может опозорить его в соцсетях", - рассказали в полиции.

Утверждается также, что девушка отказывалась садиться в полицейскую машину и ехать в участок. "В полиции Израиля осуждают любую попытку помешать работе полицейских, это является нарушением закона", - сказано в заявлении.