"Ликуд" и "Кулану" договорились о сотрудничестве в ходе будущей сессии Кнессета

После завершения летней сессии Кнессета, фракции "Ликуд" и "Кулану" пришли к соглашению о том, что не будут подавать спорные законопроекты в ходе следующей сессии, сообщает "Гаарец".

Согласно опубликованной информации, две фракции договорились о сотрудничестве. Как пишет "Гаарец" глава коалиции Давид Битан несколько раз встречался с главой фракции "Кулану" Рои Фолькманом. Главы фракций договорились по возможности избегать ситуаций, способных привести к развалу коалиции.

Как пишет "Гаарец", в обеих партиях заинтересованы не допускать проведения досрочных выборов в 2018 году. В то же время, в "Ликуде" и в "Кулану" понимают, что выборы могут стать результатом расследований в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

26 июля завершила свою работу летняя сессия Кнессета. В ходе этой сессии неоднократно возникали разногласия между депутатами от "Ликуда" и "Кулану" по ряду законопроектов. В частности, "Кулану" длительное время блокировала законопроект о еврейском характере государства. В ходе обсуждения, состоявшегося накануне, представители партии заявили, что возражают против пункта законопроекта, согласно которому в спорных ситуациях БАГАЦ должен отдавать приоритет еврейскому праву.