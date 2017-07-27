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В Израиле

Депутаты хотят повысить минимальный возраст покупки сигарет до 21 года

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:09 блог версия для печати фото
Депутаты хотят повысить минимальный возраст покупки сигарет до 21 года

20 депутатов Кнессета, представляющие большую часть фракций коалиции и оппозиции, подали на рассмотрение законопроект, направленный на ужесточение правил продажи табачных изделий.

В рамках законопроекта возраст, до достижения которого продажа табачных изделий будет запрещена, повысится с 18 лет до 21 года.

Напомним, что ранее командование ЦАХАЛа объявило, что с 1 января 2018 года будет прекращена продажа сигарет на учебных базах и базах курсов молодого бойца, а после этого – и на большинстве других баз.

Согласно данным медицинской службы ЦАХАЛа, во время службы в армии начинают курить около 16,5% солдат-срочников. Еще 26% начинают курить еще до призыва.

Газета "Исраэль а-Йом" отмечает, что министр здравоохранения Яаков Лицман выступает против законопроекта, считая его неуместным в свете других мер, которые принимает его министерство по данному поводу.

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