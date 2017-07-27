После демонтажа средств безопасности мусульмане возобновляют молитвы на Храмовой горе

В четверг, 27 июля, главный муфтий Иерусалима Мухаммад Хусейн объявил, что мусульмане могут вернуться на Храмовую гору. "Мы вернулись к той ситуации, которая была ранее", - сказал он.

С аналогичным заявлением выступил и высокопоставленный офицер полиции, слова которого цитируют израильские СМИ. "Мы практически полностью вернулись к ситуации, которая была до теракта 14 июля". Представитель полиции назвал возможность ручной проверки всех поднимающихся на гору "нелогичной и нереализумой".

Напомним, что в ночь на 27 июля полиция полностью демонтировала все средства безопасности, которые были установлены у входа на Храмовую гору после теракта, совершенного там.

Сотрудники правоохранительных органов разобрали мост, на котором были установлены камеры наблюдения, а также турникеты, вдоль которых стояли рамки металлодетекторов. Сами камеры и металлодетекторы были демонтированы в ночь на 25 июля в соответствии с решением военно-политического кабинета.

Решение снять все системы, установленные после теракта, было принято под давлением ВАКФа и лидеров мусульманских общин в Иерусалиме. После того, как Израиль демонтировал камеры и металлодетекторы, главы ВАКФа заявили, что сделанного Израилем недостаточно и необходимо полностью вернуть ситуацию на Храмовой горе к той, что была там 14 июля.

После того, как стало известно, что Израиль выполнил требование ВАКФа, сотни мусульман собрались у Львиных ворот Старого города, а также на улицах арабских кварталов столицы и праздновали победу.

В организации ХАМАС также приветствовали то, что они назвали победой над Израилем. "Палестинский народ одержал историческую победу над оккупантами, их солдатами и правительством. Сегодня мы смели ворота, установленные оккупантами, а завтра сметем и самих оккупантов", - заявил член политбюро ХАМАСа Азам аль-Ришак.

Напомним, что 26 июля в Газе прошел "парад победы", в котором приняли участие десятки тысяч человек. Среди них были тысячи боевиков террористической группировки, контролирующей сектор.

Пятница, 28 июля, объявлены ФАТХом и ХАМАСом днем гнева. Палестинцев призвали молиться на площадях в знак солидарности с "защитниками аль-Аксы", а также устраивать манифестации протеста против "израильской оккупации Палестины". В настоящий момент неизвестно, состоятся ли запланированные мероприятия.

Израильские политики резко критикуют правительство за решение принять требования мусульман. "Я предполагаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями новой вспышки насилия, как это всегда бывает, когда Израиль капитулирует перед насилием", - сказал в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" глава партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет.