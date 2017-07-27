27 июля 2017 г.
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В Израиле

После демонтажа средств безопасности мусульмане возобновляют молитвы на Храмовой горе

время публикации: 11:16 | последнее обновление: 11:16 блог версия для печати фото
После демонтажа средств безопасности мусульмане возобновляют молитвы на Храмовой горе
После демонтажа средств безопасности мусульмане возобновляют молитвы на Храмовой горе
После демонтажа средств безопасности мусульмане возобновляют молитвы на Храмовой горе

В четверг, 27 июля, главный муфтий Иерусалима Мухаммад Хусейн объявил, что мусульмане могут вернуться на Храмовую гору. "Мы вернулись к той ситуации, которая была ранее", - сказал он.

С аналогичным заявлением выступил и высокопоставленный офицер полиции, слова которого цитируют израильские СМИ. "Мы практически полностью вернулись к ситуации, которая была до теракта 14 июля". Представитель полиции назвал возможность ручной проверки всех поднимающихся на гору "нелогичной и нереализумой".

Напомним, что в ночь на 27 июля полиция полностью демонтировала все средства безопасности, которые были установлены у входа на Храмовую гору после теракта, совершенного там.

Сотрудники правоохранительных органов разобрали мост, на котором были установлены камеры наблюдения, а также турникеты, вдоль которых стояли рамки металлодетекторов. Сами камеры и металлодетекторы были демонтированы в ночь на 25 июля в соответствии с решением военно-политического кабинета.

Решение снять все системы, установленные после теракта, было принято под давлением ВАКФа и лидеров мусульманских общин в Иерусалиме. После того, как Израиль демонтировал камеры и металлодетекторы, главы ВАКФа заявили, что сделанного Израилем недостаточно и необходимо полностью вернуть ситуацию на Храмовой горе к той, что была там 14 июля.

После того, как стало известно, что Израиль выполнил требование ВАКФа, сотни мусульман собрались у Львиных ворот Старого города, а также на улицах арабских кварталов столицы и праздновали победу.

В организации ХАМАС также приветствовали то, что они назвали победой над Израилем. "Палестинский народ одержал историческую победу над оккупантами, их солдатами и правительством. Сегодня мы смели ворота, установленные оккупантами, а завтра сметем и самих оккупантов", - заявил член политбюро ХАМАСа Азам аль-Ришак.

Напомним, что 26 июля в Газе прошел "парад победы", в котором приняли участие десятки тысяч человек. Среди них были тысячи боевиков террористической группировки, контролирующей сектор.

Пятница, 28 июля, объявлены ФАТХом и ХАМАСом днем гнева. Палестинцев призвали молиться на площадях в знак солидарности с "защитниками аль-Аксы", а также устраивать манифестации протеста против "израильской оккупации Палестины". В настоящий момент неизвестно, состоятся ли запланированные мероприятия.

Израильские политики резко критикуют правительство за решение принять требования мусульман. "Я предполагаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями новой вспышки насилия, как это всегда бывает, когда Израиль капитулирует перед насилием", - сказал в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" глава партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июля 2017 г.
Израиль согласился выполнить требования ВАКФа на Храмовой горе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 июля 2017 г.
ФАТХ и ХАМАС объявили 28 июля "Днем гнева"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 июля 2017 г.
В секторе Газы состоялся "парад победы" террористической группировки ХАМАС
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июля 2017 г.
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Четверг, 27 июля 2017 г.
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