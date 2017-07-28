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В Израиле

2-й канал ИТВ: вопреки запрету депутат Кнессета Ахмад Тиби посетил Храмовую гору

время публикации: 27 июля 2017 г., 22:41 | последнее обновление: 27 июля 2017 г., 22:41 блог версия для печати фото
2-й канал ИТВ: вопреки запрету депутат Кнессета Ахмад Тиби посетил Храмовую гору

2-й канал израильского телевидения сообщил, что в вечерней молитве на Храмовой горе принимал участие Ахмад Тиби, депутат Кнессета от Объединенного арабского списка.

Если информация 2-го канала подтвердится, это будет означать, что депутат нарушил запрет на визиты парламентариев на Храмовую гору.

Отметим, что 2 июля представители правительства в ответ на апелляцию, поданную депутатом от "Ликуда" Иегудой Гликом, сообщили БАГАЦ, что депутаты смогут возобновить визиты на Храмовую гору с 23 июля. Однако 20 июля спикер Кнессета Юлий Эдельштейн заморозил это решение.

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