27 июля 2017 г.
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В Израиле

На службу полиции поступил новый прибор для определения алкоголя в дыхании

время публикации: 10:47 | последнее обновление: 11:49 блог версия для печати фото
На службу полиции поступил новый прибор для определения алкоголя в дыхании
На службу полиции поступил новый прибор для определения алкоголя в дыхании
На службу полиции поступил новый прибор для определения алкоголя в дыхании

На службу полиции поступил новый прибор для определения алкоголя в дыхании. Данное устройство отличается от используемых сегодня более высокой точностью измерений. Оно позволит обходиться без проведения анализа крови, сообщает в четверг, 27 июля, пресс-служба полиции.

За первую половину текущего года были задержаны 1700 водителей, ехавших за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Это на 12% больше, чем за аналогичный период в 2016 году.

В рамках борьбы с пьяными водителями полиция уделяет особое внимание таким группам населения, как начинающие водители, водители, которым еще не исполнилось 24 года, водители на общественном транспорте, водители, управляющие транспортными средствами, вес которых превышает 3,5 тонны.



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