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08:57 В двух зданиях хайфского комплекса "Мадатек" вспыхнул пожар
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В Израиле

В двух зданиях хайфского комплекса "Мадатек" вспыхнул пожар

время публикации: 08:57 | последнее обновление: 12:29 блог версия для печати фото
В двух зданиях хайфского комплекса "Мадатек" вспыхнул пожар
В двух зданиях хайфского комплекса "Мадатек" вспыхнул пожар
В двух зданиях хайфского комплекса "Мадатек" вспыхнул пожар

В субботу, 27 июля, утром, в двух зданиях комплекса "Мадатек", расположенных в хайфском районе Адар, произошло возгорание. Огонь вспыхнул в столярной мастерской, охватил два этажа здания, а затем перекинулся на соседнюю постройку.

Чем вызван пожар, пока не ясно, однако пожарные не исключают вероятность поджога.

"Мадатек" включает в себя здание Национального музея науки, технологии и космоса (по состоянию на 10:00 оно не повреждено огнем), несколько административных построек и школу "Босмат" (в последние годы она не работает).

На месте работают несколько пожарных расчетов. О пострадавших не сообщается. Полиция эвакуировала жителей шести домов, находящихся в районе школы "Босмат".

Жители еще нескольких домов, в том числе дома престарелых на улице Бальфур, были вынуждены плотно закрыть окна из-за сильного дыма.

Улицы Арлозоров, Герцль, Йосеф и Бальфур закрыты для движения транспорта. На углу улиц Бальфур и Йосеф создан единый командный пункт полиции и пожарной службы.

В 11:40 пожарная служба сообщила, что угрозы дальнейшего распространения огня на территории комплекса "Мадатек" больше нет.

Национальный музей науки, технологии и космоса был создан в 1984 году. В нем собрана большая коллекция научных приборов и оборудования. Действует постоянная экспозиция, принимаются ежегодные выставки из разных стран мира. Ежегодно музей посещают около 200 тысяч израильтян и гостей страны.



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