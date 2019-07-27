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27 июля 2019 г.
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В Израиле

Полиция расследует убийство 65-летней женщины в Бней-Браке; задержан ее сын

время публикации: 13:31 | последнее обновление: 13:44 блог версия для печати фото
Полиция расследует убийство 65-летней женщины в Бней-Браке; задержан ее сын

В субботу, 27 июля, утром, бригада МАДА, прибывшая по вызову в один из домов на улице Герцль в Пардес-Каце (Бней-Брак), была вынуждена констатировать смерть 65-летней женщины. Было установлено, что женщина скончалась от нанесенных ей ножевых ранений.

На место происшествия прибыла полиция. Был задержан 35-летний мужчина, сын погибшей.

Как сообщает Ynet, полицию вызвал муж убитой. Подозреваемый в это время находился на улице, он встретил сотрудников полиции и привел их в квартиру, после чего был задержан. По предварительным данным, задержанный страдает психическим расстройством и проходил лечение в соответствии с диагнозом.

У погибшей женщины остались четверо детей (три сына и дочь).



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