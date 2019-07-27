Удэ: ТААЛ, ХАДАШ и РААМ договорились о совместном участии в выборах

В субботу, 27 июля, лидер партии ХАДАШ Айман Удэ заявил во время встречи с прессой, что три арабские партии – ТААЛ, ХАДАШ и РААМ – договорились о совместном участии в выборах в Кнессет 22-го созыва. Еще одна партия, БАЛАД, по словам Удэ, присоединится к ним "в ближайшие дни".

Напомним, принципиальное соглашение между партиями было подписано утром 20 июня, а детали будут согласованы в ближайшее время.

На выборах в Кнессет 21-го созыва арабские партии баллотировались двумя списками: ХАДАШ-ТААЛ и РААМ-БАЛАД.

В 2015 году объединенный арабский список получил 13 мандатов. Весной 2019 года два арабских блока набрали в общей сложности 11 мандатов.





