Кризис в "Адасе": родители пациентов отказались от медиации

В ходе рассмотрения иска родителей пациентов отделения детской онкогематологии больницы "Адаса" судьи БАГАЦа во главе с Йорамом Данцигером настаивали на процессе медиации между истцами и руководством больницы, однако родители пациентов ответили на это отказом.

Процессом медиации должен был руководить бывший заместитель председателя Верховного суда, судья Эльяким Рубинштейн, несколько недель назад оставивший работу в Верховном суде.

Директор больницы "Шаарей Цедек" профессор Йонатан Алеви заявил Walla! News, что если медиация ни к чему не приведет, он снова обратится в министерство здравоохранения с просьбой дать разрешение на открытие отделения детской онкогематологии в "Шаарей Цедек".

Несколькими днями ранее часть родителей, дети которых госпитализированы в отделении детской онкогематологии иерусалимской больницы "Адаса", объявили о начале голодовки в знак протеста против бездействия властей.

Родители пациентов отделения обратились с письмом к президенту Израиля Реувену Ривлину. В письме, в числе прочего, утверждается, что генеральный директор больницы Зеэв Ротштейн, вопреки предыдущим договоренностям, распорядился открыть детское отделение по пересадке костного мозга внутри взрослого отделения.

Напомним, в марте этого года из отделения детской онкогематологии "Адасы" уволились не менее шести врачей старшей категории, в том числе главврач отделения, и несколько молодых специалистов. Причиной увольнений стал конфликт с новым генеральным директором больницы профессором Зеэвом Ротштейном, который решил объединить отделение детской онкогематологии с отделением пересадки костного мозга.

Также сообщалось, что Вайнтрауб с коллегами вели переговоры с больницей "Шаарей Цедек" об открытии там подобного отделения, однако данная больница все еще не добилась разрешение на это от министерства здравоохранения.