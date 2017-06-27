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В Израиле

Прекращено расследование в отношении мэра Афулы Ицхака Мирона

время публикации: 17:35 | последнее обновление: 17:35 блог версия для печати фото
Прекращено расследование в отношении мэра Афулы Ицхака Мирона

По информации 10-го канала ИТВ, расследование в отношении мэра Афулы Ицхака Мирона прекращено за отсутствием вины.

В январе 2015 года Ицхак Мирон был задержан полицией по подозрению в причастности к коррупционному скандалу. Он провел под стражей три дня, а затем находился под домашним арестом. В рамках расследования этого дела также были задержаны заместитель мэра Борис Юдис, глава штаба партии "Наш дом Израиль" Дауд Годовский и Рами Тайиб, руководитель личного штаба министра по делам разведки Юваля Штайница ("Ликуд").

Ицхак Мирон, комментируя решение о закрытии дела, напомнил, что с момента задержания он утверждал, что не виновен, но следователи его не слушали. "Арест был настоящим кошмаром. Кто-то поставил напротив меня "галочку" и решил идти до конца. Но правда победила".

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