Беннет: "После отмены компромисса по вопросу о Стене плача сложилась тяжелая ситуация"

Во вторник, 27 июня, министр диаспоры и глава партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет прокомментировал скандал с отменой компромисса по вопросу о Стене плача.

"Сложилась тяжелая ситуации, так как у представителей еврейства США сложилось ощущение, что их не хотят здесь видеть, - сказал Беннет. – Допущены серьезные ошибки в том, что касается формы, в которой принималось решение и выбранного времени".

Беннет добавил, что в ближайшие сутки он побеседует с лидерами еврейских общин в США в попытке положить конец кризису.

Накануне Нафтали Беннет заявлял: "Шум, поднятый обеими сторонами, преувеличен. Никто не закрывал и не собирается закрывать участок стены плача, предназначенный для совместной молитвы неортодоксальных евреев".