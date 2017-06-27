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Беннет: "После отмены компромисса по вопросу о Стене плача сложилась тяжелая ситуация"

время публикации: 10:39 | последнее обновление: 10:39 блог версия для печати фото
Нафтали Беннет

Во вторник, 27 июня, министр диаспоры и глава партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет прокомментировал скандал с отменой компромисса по вопросу о Стене плача.

"Сложилась тяжелая ситуации, так как у представителей еврейства США сложилось ощущение, что их не хотят здесь видеть, - сказал Беннет. – Допущены серьезные ошибки в том, что касается формы, в которой принималось решение и выбранного времени".

Беннет добавил, что в ближайшие сутки он побеседует с лидерами еврейских общин в США в попытке положить конец кризису.

Накануне Нафтали Беннет заявлял: "Шум, поднятый обеими сторонами, преувеличен. Никто не закрывал и не собирается закрывать участок стены плача, предназначенный для совместной молитвы неортодоксальных евреев".

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