Израильтянин по ошибке ушел в Иорданию

Израильский гражданин нарушил границу с Иорданией и проник на территорию королевства.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 26 июня, в пустыне Арава на юге Израиля, в районе, где нет пограничного заграждения. Армейские наблюдатели видели удаляющегося человека.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, нарушитель был задержан иорданскими силами безопасности и возвращен в Израиль.

По всей видимости, израильтянин пересек границу по ошибке. ЦАХАЛ ведет расследование инцидента, отмечает армейская пресс-служба.

Напомним, 22 июня было зафиксировано нарушение израильско-ливанской границы в Верхней Галилее. Член семьи военнослужащего Армии Южного Ливана (ЦАДАЛ), перебравшейся в Израиль в 2000 году, проник на территорию Ливана и сдался ливанским военным.