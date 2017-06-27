"Закон о дарконах": нововведения и возможные уловки МВД. Комментарий юриста Эли Гервица

Как сообщал NEWSru.co.il, в понедельник, 26 июня, во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Кнессета был принят "Закон о загранпаспортах", касающийся новых репатриантов.

Законопроект был инициирован депутатом Одедом Форером, и в нем говорится, что новые репатрианты смогут получить израильский загранпаспорт ("даркон") без годичного "испытательного срока" и без "доказательства проживания в Израиле".

Этот законопроект поддержали 26 парламентариев. Проголосовавших "против" не было.

В поправке к закону от 1952 года говорится, что "министр внутренних дел не может отказать новому репатрианту, получившему гражданство Израиля в соответствии с Законом о возвращении, в выдаче первого загранпаспорта только из-за того, что он пока "не укоренился" в Израиле".

На сайте Кнессета указывается , что закон вступит в силу в течение 30 дней после его публикации, и он будет распространяться также на тех, кто репатриировался до его принятия.

Как сообщала ранее пресс-служба Кнессета, после принятия закона также будет отменена необходимость доказывать, что репатриант находился в Израиле по крайней мере 75% времени после репатриации.

Редакция NEWSru.co.il обратилась к адвокату Эли Гервицу с просьбой разъяснить последствия принятия "закона о дарконах".

Комментарий Эли Гервица

Окончательная версия закона говорит сама за себя. Во-первых, новая редакция закона лишает министра внутренних дел возможности отказать в выдаче первого даркона новому репатрианту только по причине того, что он еще не пустил корни в Израиле. Во-вторых, новые положения закона распространятся не только на тех, кто получит израильское гражданство после 26 июля 2017 года (даты вступления поправки в законную силу), но и на тех, кто получил израильское гражданство путем репатриации в прошлом. Особенно важно сравнить текст закона, принятый Кнессетом в итоговом, третьем чтении, с законопроектом, принятом в первом чтении. Налицо два важных изменения, оба в пользу новых репатриантов.

Первое: министерство внутренних дел пыталось "выцыганить" 30 дней на проверку благонадежности новых репатриантов – такое объяснение давалось комиссии Кнессета по внутренним делам – но по пути от первого до третьего чтения этот карантинный период исчез.

Второе: изначально в законопроекте не было прописано, распространяется ли он и на тех, кто получил гражданство, но не получил даркон, до вступления поправки в силу. В окончательной редакции закона этот момент указан черным по белому.

Но хочу отметить еще два момента, которые могут быть восприняты как "ложки дегтя". Принятый закон теперь говорит не о "новых репатриантах, не пустивших корни в Израиле", а о "новых репатриантах, пока не пустивших корни в Израиле". Это "пока" может позволить министерству внутренних дел отказать в выдаче даркона тем, кто получил израильское гражданство давно, но в Израиле не проживает – МВД может утверждать, что такие репатрианты не "пока не пустили корни", а "уже не пустили корни" в Израиле.

Кроме того поправка обязывает министра внутренних дел выдавать новым репатриантам только первый даркон. Это значит, что когда новый репатриант придет продлевать срок действия даркона, МВД опять сможем начать "стоять со счетчиком", и считать дни, проведенные репатриантом вне Израиля.

Обладателям лессе-пассе, число которых измеряется, вероятно, десятками тысяч, в любом случае придется подождать, пока пройдет месяц, и новая версия закона о загранпаспортах вступит в силу. Уверен, что уже в конце июля первые "давние" обладатели лессе-пассе попробуют обменять его на даркон. Как будет проходить этот процесс, пока сказать сложно.

Редакция NEWSru.co.il продолжит следить за реализацией "закона о дарконах" и постарается своевременно информировать читателей.





