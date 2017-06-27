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В Израиле

ДТП с участием автобуса и "маршрутки" на 60-м шоссе: есть погибшие

время публикации: 15:37 | последнее обновление: 16:00 блог версия для печати фото
ДТП с участием автобуса и "маршрутки" на 60-м шоссе: есть погибшие
В результате ДТП на 60-м шоссе погибли шесть человек
В результате ДТП на 60-м шоссе погибли шесть человек

На шоссе №60, между поселениями Гиват Асаф и Офра, произошла тяжелая авария. По предварительной информации, в результате ДТП погибли не менее шести человек.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что в округе Мате Биньямин произошло столкновение израильского автобуса, легкового автомобиля и маршрутки, имеющих палестинские номерные знаки. В автобусе в момент аварии не было пассажиров.

По предварительной информации, все погибшие являются жителями Палестинской автономии. Среди погибших есть дети.

Пресс-служба полиции сообщила, что в результате ДТП два человека получили травмы: 17-летний палестинский подросток и водитель автобуса. Они доставлены в иерусалимские больницы "Адаса Ар-Цофим" и "Адаса Эйн Керем". По предварительной информации, водитель находится в состоянии средней степени тяжести.

Шоссе №60 на участке, где произошла авария, перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях.

Это вторая тяжелая авария на 60-м шоссе за последние семь дней. В пятницу, 23 июня, недалеко от поселка Кохав-Яаков произошло столкновение двух автомобилей, с палестинскими и израильскими номерными знаками. В результате этой аварии погибли трое жителей Палестинской автономии, израильский водитель получил травмы средней степени тяжести.



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