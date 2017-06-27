ЦАХАЛ объявил некоторые районы Голанских высот закрытой военной зоной

ЦАХАЛ объявил отдельные районы на Голанских высотах закрытой военной зоной в связи с участившимися случаями обстрелов израильской территории.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой ЦАХАЛа, распоряжение о закрытой военной зоне касается районов Питхат Кунейтра и Эмек а-Баха. Доступ в эти районы разрешен только сельскохозяйственным рабочим на короткие промежутки времени.

Движение по шоссе №98 в непосредственной близости от границы продолжается.

Около 8 утра в понедельник, 26 июня, в ряде населенных пунктов на Голанских высотах сработала сирена, предупреждающая о возможном ракетном или минометном обстреле.

Военные сначала подтвердили факт падения нескольких минометных снарядов на израильской территории, западнее сирийской Кунейтры. Но позже было объявлено, что место падения снарядов не обнаружено.

Позже военные сообщили, что в результате пулеметного обстрела с сирийской территории был причинен ущерб посту миротворческого контингента сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах (UNDOF). После обстрела возник пожар на минном поле.

Отметим, что накануне СМИ сообщали о росте числа туристов, посещающих Голанские высоты в последние дни.