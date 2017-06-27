На въезде в Иерусалим проходит акция протеста инвалидов

Более восьми часов продолжается акция протеста людей с ограниченными возможностями в Иерусалиме.

Акция, начавшаяся на 1-м шоссе в районе Латруна, продолжилась у резиденции главы правительства в Иерусалиме, а вечером ее участники переместились к въезду в столицу, где перекрыли дорогу возле Струнного моста.

Полиция перенаправляет поток машин через туннель Аразим.

Участники протеста выражают недовольство представленным Биньямином Нетаниягу "черновиком" плана увеличения размера пособий по инвалидности.

Ранее СМИ сообщали, что возле резиденции главы правительства полицейские предотвратили акции самосожжения, которые намеревались осуществить двое мужчин. У одного из мужчин полицейским удалось отобрать канистру с горючим веществом до того, как он вылил его на себя. Второму участнику акции удалось вылить на себя бензин. Но после этого сотрудники полиции вывели его из толпы и предложили ему помощь.