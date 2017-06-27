27 июня 2017 г.
Стивен Хокинг: человечество обречено
Что делает Королева в Израиле?
Сырный хлеб
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:46 На въезде в Иерусалим проходит акция протеста инвалидов
20:37 Арье Альперон арестован в четвертый раз за рэкет
19:42 Вирус-вымогатель Petya атаковал компьютеры в Израиле
18:19 На въезде в Иерусалим проходит акция протеста родителей онкобольных детей
18:04 Двое участников акции протеста у дома Нетаниягу пытались совершить самосожжение
17:35 Прекращено расследование в отношении мэра Афулы Ицхака Мирона
15:37 ДТП с участием автобуса и "маршрутки" на 60-м шоссе: есть погибшие
15:28 Эхуд Ольмерт вернулся из больницы "Шиба" в тюрьму
15:17 В Тель-Авиве открылся самый большой на Ближнем Востоке музей природы
14:54 Двухлетний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как проглотил посторонний предмет
В Израиле

На въезде в Иерусалим проходит акция протеста инвалидов

время публикации: 20:46 | последнее обновление: 20:46 блог версия для печати фото
На въезде в Иерусалим проходит акция протеста инвалидов

Более восьми часов продолжается акция протеста людей с ограниченными возможностями в Иерусалиме.

Акция, начавшаяся на 1-м шоссе в районе Латруна, продолжилась у резиденции главы правительства в Иерусалиме, а вечером ее участники переместились к въезду в столицу, где перекрыли дорогу возле Струнного моста.

Полиция перенаправляет поток машин через туннель Аразим.

Участники протеста выражают недовольство представленным Биньямином Нетаниягу "черновиком" плана увеличения размера пособий по инвалидности.

Ранее СМИ сообщали, что возле резиденции главы правительства полицейские предотвратили акции самосожжения, которые намеревались осуществить двое мужчин. У одного из мужчин полицейским удалось отобрать канистру с горючим веществом до того, как он вылил его на себя. Второму участнику акции удалось вылить на себя бензин. Но после этого сотрудники полиции вывели его из толпы и предложили ему помощь.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июня 2017 г.
Двое участников акции протеста у дома Нетаниягу пытались совершить самосожжение
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 июня 2017 г.
"План Нетаниягу": в течение 4-х лет помощь инвалидам увеличится на 4 миллиарда шекелей в год
// NEWSru.co.il // В мире // 22 июня 2017 г.
Трагедия в Мичигане: директор школы убил сына-инвалида и покончил с собой
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июня 2017 г.
Завершилась акция протеста инвалидов, перекрывших въезд в аэропорт Бен-Гурион
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июня 2017 г.
В центре Тель-Авива проходит акция протеста людей с ограниченными возможностями







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 27 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017