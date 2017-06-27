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В Израиле

Двое участников акции протеста у дома Нетаниягу пытались совершить самосожжение

время публикации: 18:04 | последнее обновление: 18:04 блог версия для печати

Более сотни людей с ограниченными возможностями проводят акцию протеста возле резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме. Они выражают недовольство представленным Нетаниягу планом увеличения размера пособия по инвалидности.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила о столкновениях между участниками этой акции и полицией.

По информации сайта Ynet, сотрудникам полиции удалось предотвратить акции самосожжения, которые намеревались осуществить двое мужчин. У одного из мужчин полицейским удалось отобрать канистру с горючим веществом до того, как он вылил его на себя. Второму участнику акции удалось вылить на себя бензин. Но после этого сотрудники полиции вывели его из толпы и предложили ему помощь.

Корреспондент "Кан Бет" сообщил, что после того, как один из мужчин выплеснул на себя горючее вещество, другие участники протеста пытались его поджечь.

Кроме того, участники акции намеревались сжечь перед резиденцией Нетаниягу "чучело на инвалидном кресле". Но полицейские помешали им осуществить этот план.

Организаторы этой акции утверждают, что митинг был согласован с полицией.

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