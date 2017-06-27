На въезде в Иерусалим проходит акция протеста родителей онкобольных детей

На въезде в Иерусалим родители пациентов детского отделения онкогематологии больницы "Адаса Эйн-Керем" проводят акцию протеста.

Участники этой акции несколько раз перекрывали проезжую часть с помощью больничных кроватей.

Пресс-служба полиции Иерусалимского округа сообщила, что "сотрудники полиции помогли участникам акции покинуть проезжую часть, чтобы возобновить движение транспорта".

Ранее Верховный суд обязал родителей онкобольных детей начать процесс медиации с руководством больницы "Адаса Эйн Керем". Судебная коллегия во главе с судьей Йорамом Данцигером приняла это решение после того, как родители отклонили предложение судей о медиации. Из министерства здравоохранения передали, что они приветствуют решение Верховного суда.