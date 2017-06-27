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Отчет минпроса: больше отличников, меньше интереса школьников к учебе

время публикации: 12:44 | последнее обновление: 12:47 блог версия для печати фото
Отчета минпроса: больше отличников, меньше интереса школьников к учебе

Во вторник, 27 июня, министерство просвещения опубликовало отчет о "положении дел в системе просвещения в 2016/2017 годах".

Согласно данным отчета, число школьников, сдававших экзамены по математике на пять единиц аттестата зрелости вырос с 10,4% до 11,4%. Число школьников, экзаменовавших на пять единиц аттестат по-английскому языку выросло с 31,9% до 33,1%.

Среди школьников с особыми потребностями число получивших аттестат выросло с 11,7% до 14,2%. Среди учащихся, которые находятся в группах риска, этот показатель вырос с 17,7% до 19,5%.

Число закончивших школу с отличием выросло с 7,1% до 7,5%. Неизменными остались показатели уровня насилия в отношениях между учащимися.

Согласно данным отчета, понизился уровень интереса школьников к изучаемым предметам. В министерстве отмечают, что данный показатель будет внимательно изучен.

Также зафиксировано снижение понижение внимания, которое уделяется развитию педагогического коллектива и руководства школ.

В то же время повысился уровень участия школьников в различных социальных проектах.

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Вторник, 27 июня 2017 г.
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