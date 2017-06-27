В Тель-Авиве открылся самый большой на Ближнем Востоке музей природы

При университете Тель-Авива открылся музей природы, в котором будут представлены тысячи экспонатов, рассказывающих о фауне региона. В нем будет представлена крупнейшая коллекция на Ближнем Востоке.

Стоимость проекта, по информации сайта NRG, составляет порядка 140 миллионов шекелей. Одним из главных спонсоров проекта стал американский бизнесмен Михаэль Штейнхардт, имя которого будет носить музей.

Церемония открытия музея состоялась в понедельник, 26 июня, и на ней присутствовал Михаэль Штейнхардт. Представляя проект, он заявил, что музей природы даст будущим поколениям израильтян больше, чем любой другой благотворительный проект.

В ближайшие месяцы музей будет принимать ограниченные группы посетителей. Для всех желающих он откроется ближайшей осенью.

Отметим, что в июне в Иерусалиме открылся крупнейший на Ближнем Востоке океанариум, расположенный в городе, не имеющем выхода в море. Океанариум занимает 20 дунамов и имеет 33 аквариума, самый большой из которых вмещает 1,6 миллиона литров воды.





