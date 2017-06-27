Эхуд Ольмерт вернулся из больницы "Шиба" в тюрьму

Во вторник, 27 июня, из больницы "Шиба" был выписан бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Из больницы он был вновь доставлен в тюрьму "Маасиягу" для отбывания наказания.

Представители "Шибы" заявили журналистам, что пациент получил необходимую помощь, но и после выписки он должен будет строго выполнять рекомендации врачей.

В больницу Эхуд Ольмер был доставлен с жалобами на боли в груди 20 июня. Управление тюрем сообщило, что Ольмерт почувствовал недомогание после занятий в спортзале.

В ближайший четверг, 29 июня, комиссия по условно-досрочному освобождению Управления тюрем должна вынести решение по просьбе отставного главы правительства на треть сократить срок его тюремного заключения. Первое заседание, состоявшееся 18 июня, завершилось без принятия решения.

Прокуратура выступила против УДО, заявив, что политик, пишущий книгу мемуаров, использует для этого секретные документы. Ольмерт признал ответственность, но сказал, что сделал это по ошибке, а не намеренно.

"Мне стыдно, что вы делаете из меня предателя", - цитируют журналисты слова отставного главы правительства. По утверждению некоторых СМИ, в глазах бывшего премьер-министра стояли слезы.

Просьба об УДО была подана 24 августа, и она касалась дела Holyland, по которому он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.

В сентябре 2016 года Верховный суд отклонил апелляцию, поданную Ольмертом на приговор по "делу Талански", по которому он был приговорен к восьми месяцам заключения. Этот срок не "погашается", а прибавляется к сроку по делу Holyland.