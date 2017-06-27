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2-й канал: полиция Израиля намерена допросить Джеймса Пакера по "делу 1000"

время публикации: 21:43 | последнее обновление: 22:01 блог версия для печати фото
2-й канал: полиция Израиля намерена допросить Джеймса Пакера по "делу 1000"

Корреспондент 2-го канала Амнон Абрамович в центральном выпуске новостей сообщил, что в ближайшие дни по "делу 1000" будет допрошен австралийский миллиардер Джеймс Пакер. Но точная дата его встречи со следователями еще неизвестна.

Сайт Reshet.tv сообщает, что в последние недели по делу "о подарках", в котором фигурирует Биньямин Нетаниягу, были допрошены 11 новых свидетелей. Вместе с этим в министерстве юстиции принято решение не подавать против главы правительства обвинительное заключение, если в его действиях не будет выявлено "конфликта интересов".

Ранее прокуратура выразила надежду, что "дело 1000" в ближайшее время будет закрыто.

Вместе с тем, вечером 26 июня, в сюжете, посвященном визиту в Израиль звезды мирового шоу-бизнеса Мэрайи Кэри, 2-й канал сообщал, что полиция хотела бы встретиться с Джеймсом Пакером, но ей неизвестно его местонахождения. Журналисты пытались выяснить у певицы, у которой был роман с бизнесменом, где он находится. Кэри, которую Пакер бросил еще осенью, услышав его имя, лишь пожала плечами.

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